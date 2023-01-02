再過不久就是農曆新年，許多民眾會提領大量現金，可能成為歹徒覬覦目標，此時更是詐騙集團橫行的時機，各種詐騙手法傾巢而出，台中市警局第四分局特別揭密詐騙集團慣用伎倆，其中包括假投資、ATM解除分期付款等，呼籲民眾留意，並謹記「一聽、二掛、三查證」自保原則。

為讓民眾了解詐騙集團使用的手法，警四分局副分局長呂松林透過廣播分享，他提到，詐騙集團分工精細，為了取信被害人，擅長創造出各式各樣的情境，讓民眾深信不疑，進而忘了對外求助；在展開取信於民的第一步後，運用人性的弱點或貪念，其實是以詐取財物為最終目的。

根據內政部警政署刑事警察局去年一整年的統計，民眾被騙案件中，最多的類型分別為假投資詐騙、ATM解除分期付款詐騙、假網拍詐騙、假冒親友詐騙共4種類型，且詐團宛如變形蟲般，常利用時事、特殊節慶等時機行騙，呼籲民眾記住「一聽、二掛、三查證」原則，避免成為詐騙集團眼中的肥羊。

四分局統計，去年阻詐共62件，金額達4082萬元，其中一筆金額高達688萬元，是歹徒佯稱65歲謝姓女子涉嫌國際販毒，騙稱謝女的身分證、健保卡遭冒用，要她依指示監管帳戶，謝女依對方所言贖回5萬美元基金，還解除400萬定存、138萬活存，要匯到歹徒指定帳戶，所幸大墩派出所與合庫商銀聯手阻詐，讓她免於被騙。