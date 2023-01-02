近期各界不斷高呼「還稅於民」，但總統蔡英文昨（1）日宣布，確定不會普發現金，引發討論。對此，曾在金融業服務的國民黨台北市議員徐弘庭，除分析了稅收超徵的原因，也呼籲，這筆錢應該用來救助在疫情期間，經濟受傷的人民。

徐弘庭昨在中天政論節目《辣晚報》解釋，稅收超徵不代表人民多繳了稅，而是政府收到了比預期還多的稅，遇到這種情況，則有「繳庫」、「還債」與「還稅於民」三種處理方法。他也提到，自己與王鴻薇在台北市議會是同一個質詢組，早在2017年他們就曾呼籲「還稅於民」，因為從當時到現在，每年稅收都超徵。

徐弘庭指出，在過去稅收超徵與土地增值稅有關，但近幾年的超徵，則與新冠肺炎疫情改變社會結構有關，而這兩年來，稅收超徵的主要來源有兩個，一個是營利事業所得稅（主要來自航運三雄與半導體），另一個則是證交稅，之後才是一般人所繳的綜合所得稅。

徐弘庭接著說，台灣前三名稅繳得最多的企業，他們所繳的金額就占了國家總稅收的10%，同時，前1%的企業，繳了國家總稅收75%的金額。在綜所稅方面，是10%的人，繳了國家80%的稅。他直呼，台灣的社會結構真的有點離譜。

徐弘庭表示，他很贊同同台來賓、北市前副市長李永萍「整個國家的財政結構因為疫情改變，有人獲利，但有人受傷」的說法，他認為，在現在這個時間點若要普發現金，那麼應該要給缺乏現金、因通膨需要買賣食物、沒有股票和房子的人民，因他們在疫情中是受傷的。

徐弘庭強調，社會輿論要求普發現金、還稅於民，最重要意義是要做到社會平衡，用來救助在疫情期間經濟受傷的這些人。