桃園市長張善政探視元旦寶寶鼓勵生育，第2胎、3胎加碼補助。(呂筱蟬攝)

桃園市今年共誕生77位元旦寶寶，其中宏其婦幼醫院接生19位新生兒全桃園最多，桃園市長張善政今天前往恭賀新生兒父母也探視元旦寶寶，針對生育率年年降低，他說，在他的政見中有鼓勵生育政策，包含生第2胎、第3胎加碼補助等，在預算上市議會審議通過，科目都有了，數目做一些微調不是問題。

張善政表示，桃園市原來的預算都已經有科目，跟另外幾項譬如說營養午餐，或是老人三節禮金這些，都是在同一類底下，是原來都已經有的預算，只是預算的規模會再加多一點，在議會的配合之下，去實施應該沒有問題，今天探視的第一對父母，在元旦生的是第二胎，理論上就已經可以適用加碼。

桃園市衛生局則表示，今年桃園市共計出生77位元旦寶寶，相較2022年101位，少了24人。今年元旦寶寶中，男寶寶有36人、女寶寶41人，有一對龍鳳雙胞胎在林口長庚醫院出生，最早出生的元旦寶寶則是凌晨12點15分在敏盛綜合醫院出生。而接生數前三名，依序為宏其婦幼醫院19位、宋俊宏10位、林口長庚及禾馨各7位。