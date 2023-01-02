男星潘瑋柏2001年在台灣演藝圈出道，近年將事業移轉至大陸發展，更參加節目《披荊斬棘的哥哥》，受到不少觀眾歡迎。不過由於易胖體質，讓潘瑋柏出道後的身材經常受到關注。他於跨年夜登上舞台嗨唱《24個比利》，卻讓網友誤認為余天的兒子余祥銓。

潘瑋柏於跨年夜登上湖南衛視舞台勁歌熱舞，可看出他的體力像以往一樣耐操，跳起超夯舞曲《24個比利》依舊臉不紅氣不喘，令人佩服，但是臉龐以及身材看起圓潤了不少，被眼尖的網友笑稱：「看起來好像余天的兒子余祥銓。」

潘瑋柏照片一釋出，眾多網友笑翻：「我看了一下才發現不是余祥銓。」、「我以前很喜歡他說～現在怎麼變祥銓啊哈哈哈！」也有網友藉此狂讚蔡依林：「看過多個藝人之後，真的覺得蔡依林好敬業，從來沒胖過，非常不簡單！」

而潘瑋柏在微博上笑稱：「冤枉阿朋友們！我本人真沒那麼胖啊！不過如果你們覺得胖，那過年後的我怎麼辦哈哈哈哈」大陸網友在留言區紛紛開他玩笑：「好的知道了，你這個小胖子」、「他急了他急了」、「鏡胖三斤，我們懂的」、「這不就你的特色哈哈哈哈哈！沒事胖瘦我都愛！」