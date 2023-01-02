台北樹蛙是少數在冬天繁殖的蛙類，當寒流抵台時，便能聽見低沉的求偶叫聲「呱-呱-呱」，雄蛙會在落葉堆下挖洞鳴叫，吸引雌蛙產卵，天氣越冷，叫聲則會越來越激烈，動物園指出，台灣大部分蛙類繁殖季在春夏，台灣樹蛙更顯得格外不同。此時正好也是小花蔓澤蘭的開花期，歡迎民眾趁著台北樹蛙活躍的時候來動物園賞蛙，也來認識小花蔓澤蘭。

台北樹蛙的成蛙體長約3至4公分，體背會隨環境調整成不同的綠色，黃色的腹部、趾部、蹼膜及眼睛虹膜是牠不變的特徵，趾端膨大的吸盤可在垂直物體上活動。動物園表示，由於台北樹蛙保護色，民眾不特別找，其實不容易發現牠們的蹤跡。若有機會看見台北樹蛙縮在樹葉上休息，樣子跟草仔粿十分相像。

台北樹蛙的繁殖季在秋冬，當寒流來襲，即使白天也有機會聽到牠們求偶聲。動物園說，團隊在前幾天蛙調活動看見不少台北樹蛙，雄蛙會選擇在落葉堆下挖洞鳴叫，吸引雌蛙前來配對產卵，故冬季是樹蛙科獨秀的季節。

除了台北樹蛙，小花蔓澤蘭也是在冬季繁殖的植物。動物園說明，小花蔓澤蘭花期每平方公尺可產生高達17萬顆風媒傳播的種子，繁殖力驚人，使它們能在短短十幾年間蔓延全台，政府定將每年9月訂為小花蔓澤蘭清除月，是因為10月到隔年2月為小花蔓澤蘭的開花、結果期，此時清除小花蔓澤蘭反而容易讓其擴散，歡迎民眾來動物園賞蛙的同時，也認識一下小花蔓澤蘭。