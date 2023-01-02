潭子區新田登山3號步道翻新。（台中市政府提供）

潭子區新田登山3號步道整修翻新。（台中市政府提供）

「登高望遠！」潭子區新田2、3號步道，去年5、6月因颱風豪雨，導致中斷無法通行。觀旅局指出，市府編列復建經費2233萬元，內容包括坡面整治掛網植生、木棧道階梯及眺景平台復建等設施，近日修繕並驗收完成，恢復步道通行，為當地觀光再添特色。步道沿途風光明媚，是親子踏青的好地方。

觀旅局表示，位於台中市潭子區聚興山的新田登山步道群，現有步道總長3.6公里，設有1063階的木棧階梯，依山勢蜿蜒而建，除設有幾處的眺望台外，最高點賞鷹平台可眺望豐原地區，是潭子與豐原地區民眾平日、假日休閒健行的好去處。

觀旅局指出，這次步道因豪雨中斷損壞，歷經1年整建後，如今設施更煥然一新，步道階梯更穩固且具友善性，並串聯制高點觀景平台，可暸望豐原潭子景色的好去處；觀旅局邀請山友前來享受自然純樸的步道風光，並記得攜帶防蚊液或穿輕薄長袖防蚊。

觀旅局強調，新田2及3號步道踏青甩油後，可順遊附近知名景點如摘星山莊，為台灣少見的清代武官住宅，門院前有一半月池及一片蒼翠竹林，為遊客必訪的市定古蹟建築；周邊另有全球唯一以釣魚為主題的觀光工廠「寶熊漁樂碼頭」，以寓教於樂方式，讓旅客了解釣魚文化，並輕鬆理解海洋環保的重要性。