一名網友工作時手指不慎遭機器削斷，因傷勢嚴重無法接回，手術後只能用2根腳趾接上；日前他在超商被一名孩童當眾說「手長得很噁心」，家長當下趕緊把孩童帶走，他事後發文非但不責怪對方，還說3年來只遇到這次，反而稱讚起台灣教育，超正向態度感動不少人。

該網友在臉書「爆怨公社」發文，他因工作傷害，造成手指被機器削斷，動手術後用2根腳趾補回，日前他在超商結帳時，被一名孩童當眾朝他說「手長得很噁心」，他事後發文坦言雖然心理早已準備好被說這種話，但當下從孩童嘴裡聽到這句話仍讓他無法反應，孩童的家長當下也嚇一跳，隨後直接把孩童帶回車上。

「三年，終於遇到了」該網友說，台灣現在的教育其實已經做得相當成功，因為這3年來他只遇到1次被說手部缺陷，也就是這一次，坦言「三年才讓我遇到一個孩子對我這樣說」，該網友在PO文中沒有表現出對孩童的責備，反而自我安慰台灣的教育已對身障人士相當友善。

其他網友留言「現在社會越來越不能接受不同的聲音，小孩純真對於不同的事物看到表達意見本來就很正常」、「如果你沒對對方的態度敗陣，就可以趁機教育小孩了」、「這家長的反應處理不太好，錯失機會教育的機會」、「小朋友應該是無心的，不要放在心上，他的家長應該也覺得很不好意思」、「孩子真的不懂，你多包容，我也是肢障四指手指全沒，能理解你的不舒服」。