多項新制上路！蔡英文總統今天提醒民眾，今年起有育兒津貼、O-2歲托育補助取消所得限制等多項福利，以及調高綜所税免税額等措施，承諾在新的一年，面對國際各項挑戰，執政團隊要持續帶領台灣穩健邁進，也要更貼心地照顧好大家的生活。

蔡英文今天在臉書列舉多項新制，提醒「連假第三天，一起來注意2023年新制上路！」在「增福利」方面，有育兒津貼、O-2歲托育補助取消所得限制；買電動機車最高補助9300元（含舊換新獎勵）；住宅冷氣、冰箱汰舊換新節能補助3000元，再退貨物税2000元（至2023年6月）；調高基本工資為月薪2萬6400元，時薪176元。

在「減負擔」方面，包括減税：調高綜所税免税額、扣除額、每人基本生活費用；因應升息，政府全額吸收學貸、青創、困貸款增加的利息；老舊車輛汰舊換新補助：電動機車2300元、電動車1萬5000－1萬8000元、最新期別柴油大貨車3萬1000元。

蔡英文承諾，在新的一年，面對國際各項挑戰，執政團隊要持續帶領台灣穩健邁進，也要更貼心地照顧好大家的生活。從1月1日開始，政府有許多新制上路，其中包括減稅、調高基本薪資，以及食衣住行等各項惠民措施，希望盡一份力，為大家減輕生活的負擔。「也祝福大家新的一年，平安順心」。