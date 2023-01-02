偷車賊市區囂張「趴趴走」，警「貓捉老鼠」迅速圍捕歸案。

台中年約50歲葉姓男子日前將機車停於超商前，取車時卻發現不見愛車身影，找尋未果焦急向警方報案，中市警二分局接獲報案，立即調閱監視器追查，2日凌晨發現偷車賊竟騎著機車在市區「趴趴走」，警方立即出動逮捕年約41歲林姓男子，全案依盜竊罪移送台中地檢署偵辦。

台中市政府警察局第二分局文正所員警於1日凌晨3時許接獲葉姓民眾報案，稱機車失竊，立即調閱監視器畫面與失竊車輛車行紀錄，追查車輛去向，並於2日凌晨1時40分發現失竊機車恢復行駛，並朝市區行駛，員警見機不可失，立即通報線上員警搜尋。

警匪於市區道路幾度交錯，雙方猶如貓抓老鼠般，後員警於南區台中路與信義南街口，發現1名符合特徵之騎士，當機立斷迅速攔車，林嫌當下驚慌失措，火速將失竊車輛停於路邊停車格，一秒佯裝路人，員警見機不可失，上前逮捕佯裝無事的林嫌。

警方依現行犯將林嫌當場逮捕，並依竊盜罪移送台中地檢署偵辦，隨後警方通知失竊車主前來領回，葉姓車主表示，沒想到車子這麼快就能尋獲，相當感謝警方的高效率。

中市警二分局分局長陳家銘表示，警方案發後迅速調閱相關監視器，鎖定犯嫌行車動向，實施攔截圍捕，將犯嫌依法逮捕，再次展現警方維持社會秩序、保護社會安全之決心，與保障市民生命、身體、自由、財產安全之承諾，絕不容許不法宵小挑戰。