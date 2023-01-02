國道1號南向安定段4車追撞 主線封閉僅路肩通行 11:122023/01/02 中時 程炳璋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道一號安定段南向312.4公里處2日上午9時許發生4車追撞車禍，現場主線道封閉僅留路肩通行，後方車輛回堵。（讀者提供／程炳璋台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道一號南向312.4公里處安定段2日上午9時17分發生4車追撞車禍，3輛小客車與1輛拖板車陸續追撞，傳出有人受傷，國道警察趕到全力拖吊排除中，目前封閉主線道，僅留外側路肩通行，後方已有回堵車輛。 台灣燈會競賽燈區施工 北市新仁愛路明年1月9日至2月23日封閉 國4豐潭段明年1月通車 途經3座隧道將辦路跑 元旦連假首日 國道午後再湧車潮 預計下午紓解 #安定段 #國道一號 #路肩 #車禍 #拖吊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 清水臨港路死傷連環車禍 地方請命國四延伸到台中港 10:432022/12/28 社會 國三嚴重車禍！小車爆胎遭撞 大貨車衝出護欄「車頭包電桿」 3傷 15:112022/12/29 社會 因應元旦連假出遊潮 新店警實施交通管制 11:442022/12/31 生活 元旦連假國道車流減少 整體減4％、國5降7％ 15:192022/12/31 生活 元旦連假首日 國道車流比去年少4％ 04:102023/01/01 生活新聞 三仙台八拱橋封閉 遊客硬闖毋通喔 04:102022/12/28 地方新聞 避免臨停國道賞義大煙火影響交通 警方加強取締路段曝光 22:102022/12/31 生活 國道1／1有14處易壅塞路段 國5恐塞到凌晨 19:202022/12/31 生活 迎元旦3天連假！ 今晚起國道車多 明6大地雷路段一次看 13:362022/12/30 生活 影》「200車追撞交疊」1人亡 河南重大事故驚悚畫面曝 16:452022/12/28 兩岸 元旦連假第2日國1塞 一上午三起自小客追撞 13:432023/01/01 生活 元旦假期第2日首波北返 這些路段恐塞至深夜 11:572023/01/01 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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