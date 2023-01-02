國道一號南向312.4公里處安定段2日上午9時17分發生4車追撞車禍，3輛小客車與1輛拖板車陸續追撞，傳出有人受傷，國道警察趕到全力拖吊排除中，目前封閉主線道，僅留外側路肩通行，後方已有回堵車輛。

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元旦連假首日 國道午後再湧車潮 預計下午紓解
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