教育部國教署建置「鹿樂平台」網站，為偏鄉學校引進外界資源的重要管道。平台至今將邁入第9年，計已媒合2000餘位志工、執行逾450個行動方案，協助逾400多所偏鄉學校串聯匯聚多元背景與不同專長志工，共同支持偏遠地區學校發展，約5萬多名學生受惠。

為媒合偏鄉學校與社會大眾或企業團體組織，提供偏鄉學校與孩子更多元的教育選擇與發展，以建構城鄉交流共好的場域，教育部國教署2005年起透過「教育創新群力匯聚計畫」建置「鹿樂平台」網站，為偏鄉學校引進外界資源。

教育部國教署說明，為讓偏遠地區學童也能接觸多元的閱讀資源，戴水教育基金會與益品書屋再度與鹿樂合作，媒合屏東縣恆春工商與車城國小，以雙展區接力的方式，將「餐飲翻轉孩子的未來」巡迴書展引進校園，藉由書展串聯企業、學校、志工與在地資源，更結合職群教育與技職教育，引領學生了解餐飲的奧妙，探索未來職涯的不同方向。