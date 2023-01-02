據新華社報導，大陸海峽兩岸關係協會會長張志軍在《兩岸關係》雜誌2023年第1期上發表題為《賡續初心擔使命，砥礪奮進續華章》的新年寄語，代表海協會向台灣同胞致以新年問候和祝福。展望新的一年，大陸將深入貫徹落實新時代中共解決台灣問題的總體方略。

張志軍表示，儘管國際局勢風雲激蕩，兩岸關係陰霾籠罩，但前進道路上的困難無法阻擋中華民族自強不息、上下求索的堅實腳步和六合同風、九州共貫的價值追求。

張志軍表示，大陸將切實按照中共二十大報告中就當前和今後一個時期對台工作作出的總體部署和戰略安排，深入貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略，繼續以中華文化激蕩共鳴，以輝煌成就鞏固認同，以中國大陸精神鼓舞人心，以宏偉藍圖催人奮進，為推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程付出更多努力、作出更大貢獻。

張志軍指出，隨著中共二十大擘畫的新時代新征程黨和國家事業各項戰略規劃和重大舉措的全面實施，大陸更高質量的發展、更高水平的開放、更深層次的內需、更高效能的治理，必將對兩岸經濟合作產生強大賦能，為廣大台胞台企分享機遇和實現更好發展提供重大利基，為推進民族復興和祖國統一奠定更堅實基礎，提供更有力支撐。

回顧過去的2022年，張志軍表示，這是海協會服務大局、砥礪奮進的重要一年。海協會深入學習貫徹新時代中共解決台灣問題的總體方略和黨中央對台工作決策部署，認真學習貫徹中共二十大精神，在服務工作大局、推動交流合作、維護同胞權益等方面作出新的努力。

張志軍表示，海協會堅定維護一中原則和「九二共識」，舉辦「九二共識」30週年系列活動，系統回顧闡釋「九二共識」的歷史經緯、核心意涵和重大意義。海協會堅持貫徹以人民為中心的發展思想和「兩岸一家親」理念，妥善處理各類涉台突發事件和急難救助事項。此外，海協會還積極推動與台灣各界聯繫與交流，廣泛深交朋友，宣傳對台政策，聽取意見建議。