面對大陸疫情升溫，近半個月前還全網斷貨、一支難求的新冠快篩試劑，卻開始傳出商家開始網上甩賣，大喊「虧本處理，求求大家快收了吧」。據阿里健康方面指出，淘寶天貓上N95口罩、快篩等商品的供應量正全面恢復；天貓方面表示，目前快篩日均供應量已成長超過1倍，單支價格最低降至5元（人民幣，下同）以下。

從12月初的60多元一盒，最高炒到掛價8000多元一盒，一根小小的快篩試劑價格，在2022年底如雲霄飛車快速上下跌宕。

據《都市快報》1日報導，一周前家住杭州城西的王女士在社區附近的藥店排隊40分鐘，終於買到了「標準三件套」，包含一盒快篩試劑、一盒維他命C咀嚼片和一板布洛芬，總共花了187元。

不過，當時還要訂鬧鐘排長隊才能買到的快篩，這兩天基本上隨到隨買，每家藥店門口都能看到它們。「兩三天前貨源就很充足了」，位於杭州城西豐登街上的慈樂大藥房，快篩試劑被分成5支一份的小包裝按份出售、一份20元，「現在很多人陽過了，沒必要搶，貨很多。」

此外，根據每日經濟新聞報導，這也導致近日微博有個「抗原超話」，原本是網友分享快篩試劑購買通路的平台，現在完全變成了大型閒置轉讓現場，很多疑似黃牛和中間商大量低價甩貨。