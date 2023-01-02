總統蔡英文1日公開宣布，超徵稅收不會以普發現金的方式回饋民眾，並稱政策決定「不容易，作為負責任的政府，需優先協助高風險民眾及產業」。然而民進黨台北市第三選區立委補選候選人、被外界喻為「小英男孩」的吳怡農，今（2）日受訪時卻表示，1800億的超徵，最有效率的使用方式就是現金補助，呼籲行政部門順應民意，和蔡英文的說法出現了很大的差異。

吳怡農表示，「總統之前提過，把1800億資金拿來給全民共享」，他之前也已經呼籲了，全民共享最直接、最有效率的方式，就是透過現金的補助，而這也是社會大眾的期待，且簡單方便節省成本。他還喊話行政部門，「能夠順應民意，能夠回應民意」。

民進黨台北市第3選區立委補選候選人吳怡農（左）2日進行車隊掃街拜票，尋求大家支持。（記者趙雙傑攝）

今年中央政府超徵稅款4500億元，還稅於民聲浪不斷，但蔡英文總統1日說「錢要花在刀口上」。民進黨台北市第3選區立委補選候選人吳怡農說，全民共享最直接最有效率的方式就是透過現金補助，這也是社會大眾的期待，希望行政部門能順應民意、回應民意。

蔡英文總統去年底召集國安高層會議表示，中央政府超徵稅款4500億，初步規畫運用剩餘約1800億元，會適時研議「與全民共享的可行方案」，被外界解讀有望普發現金或消費券，但蔡總統1日說：「錢要花在刀口上」，引發在野黨炮轟。

吳怡農今天上午在中山區車隊掃街前受訪表示，總統之前提過，希望把1800億的資金，拿來讓全民共享，自己之前已經呼籲了，全民共享最直接最有效率的方式就是透過現金補助，這也是社會大眾的期待，既簡單方便也節省成本，希望行政部門能順應民意、回應民意。