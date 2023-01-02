主管IMF（國際貨幣基金組織）的董事總經理Georgieva在接受美國CBS Sunday節目專訪時坦言，新的一年將比過去的一年更加艱困，主因就是中國大陸與歐美等主要經濟體成長步調同時放慢。

受到俄烏戰事未了，通膨上漲壓力持續，還有全世界央行為了壓抑通膨，將利率愈升愈高，美國就是一個典型的例子。因此，2022年10月期間，IMF也下修2023年全球經濟成長前景。

到了11月左右，中國大陸突然不再堅守新冠病毒清零政策，大幅度鬆綁各項抗疫規定後，到現在染疫民眾數量還是繼續攀升中，當地醫療量能倍受挑戰。在2022年最後一天，習近平也發表談話，在中國大陸進入新階段之際，要分外努力與團結。

國際貨幣基金組織甚至大膽預估，中國大陸2022年經濟成長可能只有跟全球水準一樣，或者還可能低於全球，而這種沒有大幅成長的慘況，將是40年以來首次看到。

上個月曾公出至中國大陸的Georgieva，看到當地新冠疫情後認為，未來幾個月新冠病毒這把火將蔓延整個中國大陸，在各地大規模傳播下，2023年的經濟成長搞不好也會受到波及。

Georgieva指出，一旦中國大陸民眾開始到處走動或旅行，新冠病毒清零的現象基本上就不太可能發生。未來幾個月，中國大陸將會很辛苦，不僅對中國大陸本身的經濟成長有負面影響，對亞洲區還有全世界都是不好的。

在2022年10月的預估報告中，IMF將中國大陸2022年GDP訂在3.2%，跟全球平均值一樣。同時，2023年中國大陸GDP可望增至4.4%，全球其它國家的經濟成長將再趨緩。

據悉再過幾個星期，IMF將在瑞士達沃斯（Davos）舉行世界經濟論壇之時，還會繼續下修中國大陸以及全球經濟成長數字。不過，美國景氣卻可望因韌性強，還有勞動力市場表現強勁而避免進入衰退階段。

Georgieva認為，若美國就業數據太漂亮，美國的緊縮利率政策可能會保持更長一段時間。目前美國通膨似乎不再大幅成長，但還是在聯準會目標值2%的3倍高檔區左右。

2022年聯準會大幅度升息，祭出自80年代初以來最激進的緊縮政策，美國基準利率從3月近零水平，一下子上修至目前4.25%至4.5%區間。上個月，聯準會有高層還預估2023年利率會向上5%關卡，這也是自2007年以來最高。

新年開工後的第1周，美國將有多份就業報告出爐，包括元月6日非農就業月報，市場預計上個月美國應該會有多出的20萬個職缺。同時，失業率也將保持在3.7%，也就是1960年代以來最低。