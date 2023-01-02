男女穩定交往後都會和雙方父母見面，一名女網友表示，最近男友父母邀請她到家裡作客，沒想到卻被嫌棄身高152公分太矮，未來生出的小孩也會不高，逼迫他們分手，令她傻眼說，「阿姨妳也不過高我2公分」。

原PO昨（1）日於論壇《Dcard》指出，和男友都是ABC，男友在美國讀醫學院，自己則是在加拿大念研究所，近日男友父母邀請她到家裡作客，她特地從加拿大飛到美國，沒想到出發前一天，男友父母在電話裡要求他們分手，原因是原PO身高僅152公分太矮，未來生出來的小孩也會很矮。

原PO表示，之前和男友父母見面，對方誇她的學歷、家庭背景都很好，唯一缺點就是身高太矮，但男友的媽媽也不過高她2公分，讓她直呼，「阿姨妳也才高我2公分而已耶」。

由於男友的父母態度強硬，表示兩人若不分手，不僅學費要自己想辦法，也不會再把他當兒子，原PO無奈地說，「我承認我是真的很矮，從國小後就沒有再長高，但我從來沒想過會因為這個荒唐原因被分手」。

貼文曝光，網友看了她跟男友的生活照後，紛紛留言「你男友頂多170公分多吧？」、「男友媽媽就是覺得自己兒子不高，才會這樣要求吧」、「抱歉你男友看起來168而已」、「阿姨可能是覺得自已矮，所以不想要後代越來越矮的概念」、「男友看起來也沒多高啊！有什麼好嫌」。