大陸有望在近期與厄瓜多簽訂自由貿易協議，成為智利、哥斯大黎加及祕魯後大陸在中南美洲簽訂的第四個自由貿易協議國家，此事引發華盛頓擔憂，美國在中南美洲的影響力將被削弱，呼籲政府應該要採取進一步行動。

南華早報報導，2022年大陸超越美國成為厄瓜多最大的非石油產品的出口目的地，去年1至11月的厄瓜多對大陸的出口額超過62億美元，比2021年同期成長約3成，同時大陸對厄瓜多出口額為58億美元，厄瓜多首次實現貿易順差。

大陸與厄瓜多在貿易上的合作更為密切，顯示雙方關係升溫，美國內部已經出現擔憂聲浪，民主黨參議員Bob Menendez與共和黨參議員Rob Portman異口同聲示警，「如果美國不加強參與的強度，可能讓美國企業失去市場機會，且美國在該地區的影響力可能會被削弱，大陸的影響力則會因此變高。」

報導提到，在大陸與西方國家的關係不佳的狀況下，與厄瓜多建立良好關係，能讓大陸的礦產來源更加多元，是推動經濟成長的動力，也能確保戰略物資的實力，厄瓜多近年因豐富的銅、鐵及石油儲量備受關注。

美國知名學者Robert Evan Ellis表示，拜登政府不打算在中南美州與大陸進行金錢遊戲，反而希望擴大在移民與安全議題上的合作，厄瓜多則是希望執行健康的經濟多元化策略，因此能看到他們在美國與大陸之間有所動作。