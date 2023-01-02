前陣子汪小菲與大S生活爭議鬧得沸沸揚揚，張蘭也經常透過直播飆罵大S一家，使她流量與業績提升，但是沒多久前張蘭卻連三天未開直播，甚至網路上更流傳一段她躺在病床上病懨懨的影片，讓粉絲相當擔心她的身體狀況。

近日微博上瘋傳一段張蘭病懨懨躺在床上與他人連線直播的影片，片中張蘭臉色蒼白氣色不佳，且似乎還有些水腫，但頭上卻依舊頂著「加我粉絲團」燈牌特效，隨後，張蘭說道「不好意思，又病了」接著將鏡頭轉向旁邊的點滴「輸液呢，走不了了」讓一旁工作人員相當心疼，網友也直言「想錢想瘋了」、「蘭姐先顧好身體吧，別先想著賺錢」、「臉都腫了」。

不過，由於該影片的標題寫下「張蘭闢謠復陽」等關鍵字，讓張蘭瞬間又衝上微博熱搜，對此，今（2）日她身穿綠色套裝開直播出面闢謠，更在直播中快篩證明自己並沒有二度確診，直喊「全程給錄視頻全程發，哪來的小陽啊，哪來的復陽啊，你怎麼那麼會造謠啊，我就恨那種給社會帶來恐慌的」。

事實上，張蘭自汪小菲風波以來流量只增不減，根據先前新抖數據顯示，自2022年11月23日至12月8日，總計抖音直播58次，直播銷售額在1億至2.5億元人民幣（約4.5億至11億元台幣）之間，張蘭個人粉絲量也從267.42萬上漲至751.81萬，業績相當驚人。