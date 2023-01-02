網路上瘋傳美國有線電視新聞網（CNN）1日凌晨播映台灣及亞洲跨年活動時，三度將台灣誤植為泰國的情形，網友截圖畫面顯示，當晚CNN重播台北101跨年煙火秀及演唱會活動時，底下字幕分別出現「泰國首都」、「曼谷慶祝2023」等字樣，甚至在稍後重播曼谷煙火秀時，螢幕右上方地點被植為「曼谷，台灣」。

綜合媒體報導及網友反應，台灣時間1日凌晨1時左右，CNN正在轉播台灣及亞洲的跨年夜活動，當時螢幕上正在重播台北101跨年煙火秀，不過底下字幕卻是「泰國首都迎接2023」。凌晨1時9分，螢幕仍在放映101煙火及跨年演唱會，這時字幕已經換成「曼谷慶祝2023」。

The #cnnnye host from Hong Kong keeps asking the the host from Taipei about Thailand and then he keeps correcting her time and again until finally she gets it. I don't know if anybody else has the recording but it's really embarrassing pic.twitter.com/TVjkR3Uy1s — @[email protected] (@seansu) December 31, 2022

當天凌晨3時37分，CNN當時正在重播泰國曼谷的煙火秀，不過螢幕右上角的地點卻植為「曼谷，台灣」。

Impressive they screwed this up in both directions pic.twitter.com/haSJ4Cqiap — 金毛夷人 (@meiguo_niupai) December 31, 2022

這幾個畫面在網路上瘋傳，讓許多網友們認為CNN一晚三度將台灣誤植為泰國。有網友笑稱，「台灣、台北、泰國對他們來說都是Tai」，有網友自動將台北、台灣的英文名都加了一個「h」進去，變成「Thaipei」、「Thaiwan」。

Taiwan Taipei Thailand are all Tai to them 😂 — NewsInContext (@NewsInContext1) January 1, 2023

Thaipei is the captial of Thaiwan, a country led by Thai Ing-Wen — Who needs a handle (@JoeYossarian) December 31, 2022

不過有網友指出，當晚凌晨1時時，CNN香港主播魯可蒂（Kristie Lu Stout）正與CNN駐台記者黎普利（Will Ripley）連線，由於當時時差慢1小時的泰國剛好倒數完、邁入2023年，魯可蒂似乎正在詢問黎普利有關泰國的慶祝活動，或許才因此出現畫面與字幕對不上的情形。