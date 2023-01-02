民進黨北市立委候選人吳怡農今天上午在中山區車隊掃街。（吳怡農辦公室提供／楊亞璇台北傳真）

民進黨在九合一大選大敗後，近來調整兩岸論述，副總統賴清德、代理黨主席陳其邁先後拋出「和平保台」新名詞，取代「抗中保台」。民進黨台北市第3選區立委補選候選人吳怡農今天說，自己的主張一向是「反共保台」，威脅區域安全、影響普世民主價值的是中國共產黨，反共保台的目的是要維持和平，這沒有衝突。

對於「抗中保台」改為「和平保台」，吳怡農今天上午在中山區車隊掃街前受訪表示，自己的主張一向是「反共保台」，威脅區域安全、影響大家普世民主價值的是中國共產黨，中國共產黨也是現在造成台灣軍事安全、國防安全上的最大威脅。

媒體詢問，反共與抗中意義上比較接近，比起「和平保台」更支持之前口號？吳怡農強調，反共保台的目的是要維持和平，這沒有衝突，至於抗中還是反共，希望用詞可以更精準，「原因是我們其實不與中國人民對抗，我們反對的是壓榨、違反民主價值的中國共產黨」。

此外，行政院兒權小組日前建議國防教育納入高中以下教材，包括幼稚園都得學辨別炮彈聲。吳怡農對此表示，全民國防、社會韌性，教育應該從非常小的時候開始，小朋友應該是從地震面對天災的時候開始理解防火知識，這一系列的從急救到天災的因應，都是可以從很小的時候開始。