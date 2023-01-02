梧棲區文化路一段，台灣大道九段至梧棲大排道路改善工程，去年底已完工。(台中市政府提供)

梧棲區文化路以人本導向，增進道路公共設施機能。(台中市政府提供)

台中市海線地區近年來蓬勃發展，隨著大型outlet進駐及三民段社會住宅完工，帶來大量人潮及車潮，加上文化路一段為進出關連工業區主要道路，大型車輛來往頻繁，路面多處不均勻龜裂破損。建設局長陳大田說，梧棲區文化路一段道路改善工程總經費4587萬元，去年底已完工，除改善道路平整，亦增進道路公共設施機能及提昇道路服務品質。

「風的故鄉起風了！」海線地區入冬以來，即刮起強勁的東北季風！台中港區民眾指出，特別是梧棲區台灣大道、文化路、臨港路等，終日車水馬龍，加上進出台中港、關連工業區等，大貨車及貨櫃車等重車的輾壓，不僅道路滿目瘡痍，於風勢助長下「風吹沙」讓機車騎士飽受其害。

建設局指出，梧棲區文化路一段（台灣大道九段至梧棲大排）道路改善工程，長度886公尺、人行道改善總長951公尺，為提高行人過路安全性，路口行人停等空間拓寬加大，併同縮短行穿線距離；另增加中央分隔島寛度、增設左轉道、整合標誌號誌及智慧路燈的共桿設計、植栽綠美化等，提升整體視覺景觀美感。

建設局表示，因既有人行道管線林立影響通行及景觀，也協調管線單位將人行道上電桿下地，並將電箱等設施同步整合至人行道設施帶內，且於中央分隔島增設行人庇護島設置，增加步行的安全性與舒適度。

陳大田強調，市府積極爭取中央前瞻計畫補助推動交通建設，就是希望將既有道路重新整建為安全、友善、舒適、健康的人本交通環境。施工期間也督促廠商將交通維持措施妥善布置，使交通影響衝擊降至最低；讓工程如期如質完成，逐步使台中市成為更友善、宜居的國際化都市。