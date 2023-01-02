從囤購連花清瘟到搶購布洛芬、輝瑞新冠特效藥；2023年新年剛開始，大陸社交媒體上不少網民吐槽，「新年第一天從搶藥開始，一大早就買不到蒙脫石散了。」

據澎湃新聞報導，治療兒童、成人腹瀉的蒙脫石散沖劑在各大網路購藥平台全線售罄；藥房人員也說「昨天還有貨，今天突然來了幾個大訂單，一下子就賣完了。」最近不斷有消費者諮詢購買，短期內估計無法買到。

日前大陸網陸流傳一張「關於XBB1.5毒株在美國登頂，大家要屯點蒙脫石散、整腸生、諾氟沙星」的朋友圈截圖，聲稱目前海外最強毒株為XBB 1.5，主攻心腦血管和腸胃疾病，提醒「有條件的請準備蒙脫石散，補液鹽」甚至整腸生，益生菌各種乳酸菌片等。

根據香港01報導，大陸藥物「蒙脫石散」具備消化道內病毒、病菌抑制作用，主要用來治療腹瀉等腸胃不適。該藥非處方藥，線上平台即可購買。但目前阿里大藥房、京東健康等線上藥店，不論是兒童，還是成人服用的蒙脫石散皆已售罄。

據央廣網稍早報導，約10％新冠患者可出現消化道症狀。上海中醫藥大學附屬曙光醫院主任醫師崔松提醒，蒙脫石散主要功能是治療腹瀉症狀，並非治療病毒的藥物，大部分止瀉藥物都可達到蒙脫石散效果，無須盲目囤購一種藥物。

另據稍早中疾控病毒所所長許文波介紹，XBB是Omicron新的變異分支，在部分歐美國家已逐漸成為優勢毒株，傳播力和免疫逃逸能力有所增強。但致病力，尤其致重症、死亡與其他變異株並無明顯區別。