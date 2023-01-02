冬天正是呼吸道融合病毒（Respiratory syncytial virus RSV）流行的季節，台北市立聯合醫院婦幼院區門診和急診近期便有不少幼童被驗出此病毒，常見症狀為咳嗽、流鼻水等，部分症狀嚴重者則需要住院治療，醫師建議3種高危險族群應施打健保給付的呼吸道融合病毒單株抗體。

北市聯醫和平婦幼院區小兒科主治醫師吳佳玲介紹，呼吸道融合病毒是一種藉飛沫或接觸傳染的病毒，從嬰幼兒到成人都有可能被感染，感染後常見症狀有咳嗽、流鼻水、發燒等，較嚴重情況會引起呼吸暫停或呼吸費力的情形。

吳佳玲指出，感染時年紀越小，尤其是小於1至2歲幼兒、本身是早產兒、先天性心臟病患者或初次感染者，臨床表現會比較嚴重。通常第1次感染時，第2到3天症狀最明顯，約1至2周才能完全痊癒。

醫師一般從臨床症狀表現推估感染呼吸道融合病毒，確定診斷方式為採鼻咽分泌物檢驗。吳佳玲表示，治療方面，一般來說可靠著孩子的抵抗力慢慢痊癒，目前的治療方式多是採支持性治療，可以服用止咳化痰藥等。症狀嚴重者，可能需要使用氧氣帳和補充水分，協助孩子渡過急性期。

究竟要如何預防呼吸道融合病毒感染？吳佳玲指出，可以透過勤洗手、戴口罩和減少群聚的方式，以下3類高危險群則有健保有給付呼吸道融合病毒的單株抗體可以施打，包含出生時懷孕週數未滿33週早產兒（1歲前）、出生時懷孕週數35週以下併有慢性肺疾病之早產兒（1歲前）、1歲以下患有嚴重異常先天性心臟病童，家長記得依照醫師指示安排孩子按時接種。