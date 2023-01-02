每年跨年夜，備受期待的台北101煙火秀，今年因受天候不佳影響，長達5分鐘的精心設計被低雲、水氣破壞，效果大打折扣，甚至有資深「花火粉」說歷年最難看；連隔壁棚的跨年活動，都遭虧輸台東。

今年跨年煙火說「霧裡看花」，一點都不為過，受東北季風影響，北台灣從一周前就預告天候不佳，不僅雲層低，連雨水都跑來攪局，當煙火施放，煙霧感比往年更嚴重，「只有煙，哪來的煙火」。

時間達300秒的橋段，看不完的大有人在，耐心看完的人評價也沒多好，「歷年最難看」、「整個過程看得很尷尬」、「感覺來看煙的，很霧又下雨，又濕又冷」。民眾、網友開始出現停辦討論，直言錢不如省下來，用在別的地方。

「目前沒有思考停辦這件事」，台北101營運長劉家豪回應，對於批評虛心受教，因天氣不可控，導致很多設計環節沒辦法被民眾看到，101跨年煙火已是象徵台灣人迎接新年的儀式，明年還要更突破。