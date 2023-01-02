花蓮縣吉安鄉公所預約清理大宗廢棄物已於上月結束，本月3日起將巡迴各村替鄉民清運。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

農曆新年將至，家戶除舊佈新過程會丟棄許多大型舊傢俱或舊家電等，各地區公所響應「國家清潔周」，年前啟動大宗廢棄物免費收運服務，其中，花蓮縣人口數較多的吉安鄉與花蓮市，分別在本月3日及9日起巡迴各村里免費助民清運，每戶限1次，每次3件。

花蓮市公所清潔隊長吳慶展指出，國家清潔周將在本月13日至19日開跑，其中，清理大宗廢棄物須先行向公所預約，花蓮市部分，即起至本月6日受理預約登記，同月9日至16日依各里排定清運時間前往清運，可清運的大宗廢棄物包括電視、冰箱、沙發、衣櫥、衣櫃、桌椅、彈簧床等，每戶以清運1次為限，限運3件，預約電話（03）8233818。

吳慶展強調，民眾指定清運當天，清潔隊員不會進入住戶家中搬運，市民可先將大宗廢棄物搬至大門前，不過事業廢棄物、一般垃圾及資源回收物等，請勿夾雜在內。

吉安鄉公所預約清理大宗廢棄物已於上月結束，本月3日起將巡迴各村替鄉民清運，鄉公所清潔隊隊長樊一明說，每戶清運服務限1次，以3件為限，且完成登記後不得再隨意更換品項或收取時間。

另，農曆年節期間，花蓮市與吉安鄉垃圾清運時間有些調整，花蓮市垃圾清運將在本月25日大年初四執行，當天上午10點起，按垃圾不落地清運路線執行一次清運作業，並配合資源回收車收取資源回收，當天夜間不收垃圾，26日大年初五起恢復正常時間清運垃圾。

吉安鄉清運垃圾部分，本月20日小年夜上午9時清運1次，夜間正常清運；21日除夕僅上午9時清運1次，22日大年初一至24日大年初三停收3天，25日大年初四僅上午9時清運1次，26日大年初五起恢復正常。