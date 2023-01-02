一名女網友說今年在桃園演唱會跨年時，被後方2名陌生女子借用行動電源，她好心借出後，殊不知一轉頭對方2人就不見了，她後來在服務台等到1點仍不見對方人影，崩潰說「新年的第一天行動電源就被人幹走」，並在網路發出「尋人啟事」，其他網友笑說「只能當作新的一年就做了一件好事」。

該女網友在Dcard發文，她日前到桃園參加跨年演唱會，當時後方有2名女子向她借隨身充電器，她當下沒想太多借給對方，「結果後來轉身就找不到人了」，她後來在服務台等到凌晨1點多，都沒有發現有人將物品歸還，她認為對方可能是忘記還她，或是被人潮擠到前面而找不到她，她崩潰稱該隨身充電器才買1個月，「新年的第一天行動電源就被人幹走」，讓她生氣又難過。

該女網友還PO出該行動電源的照片，要價1780元，其他網友留言「拍拍，下次不要再把東西借給陌生人了，誰知道對方會不會拿了就跑」、「下次就直接說沒有就好，我能借給陌生人的東西除了衛生紙大概就是衛生棉了」、「下次記得要聯絡資訊，然後記得借東西或錢給人要有要不回的心理準備」。

也有網友安慰原PO「雖然行動電源暫時找不回來，但是妳可以換個角度想想，新的一年妳就做了一件好事呢」、「如果有看到妳這篇一定會還的，也許是人太多了，也不知情妳在服務台等，拍拍」。