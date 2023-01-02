朝野立委呼籲還稅於民，蔡總統1日卻表示這筆錢會優先協助高風險的國人與產業，行有餘力才研議全民共享可行方案，形同否決全民發現金方案。對此，民進黨立委郭國文今天說，他認同把錢花在刀口上的作法跟決策，針對性紓困或許是比較好的方向。

朝野立委建議超徵稅收普發現金給全民，蔡總統昨天說明，中央所能運用的是3800億元稅收，未來將從3面向、4部曲進行規畫，剩下的1800億元也許有第二波、第三波因應措施，行有餘力，才會在財政許可範圍內，適時研議全民共享的可行方案。

郭國文今表示，自己認同蔡英文把錢花在刀口上的作法跟決策，政府把超收的稅金拿來救產業、救勞保及救弱勢，這個方向他個人認同。

郭國文也說，接下來還有1800億的稅金要怎麼處理，其實可以看得出來，政府是不會普發，至於將來到底是要印券還是發現金，「我個人在地方上所聽到的，大部分都希望發現金」，或許針對性地發現金、針對性的紓困或許是比較好的方向。

而民進黨立委許智傑則支持普發現金，他說明，基層很期待政府協助好過年，照顧弱勢發現金，針對弱勢及疫情確診隔離勞工，建議行政團隊補發1萬元，讓基層人民可以感受到政府實際的照顧，才可以得到民眾的體諒。