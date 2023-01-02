國防部昨（1）日公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」顯示，包括有殲十戰機、殲十六戰機兩批在北部桃園、新竹外海空域穿越海峽中線，依據國防部公布圖示規格比例顯示，共機似乎比以往更深入海峽中線東側，並逼近我方西北及北部廿四浬鄰接區空域。同時也有一批殲十一戰機在淡水河口外海空域穿越中線，外界解讀狀況似乎比平常更為緊張。

軍方表示，元旦當天共機空域活動，實際上和過去如常，雖然有穿越海峽中線狀況，但實際上根本未進入我方領空，但空軍地面飛彈部隊仍積極實施追瞄等反制措施。軍方也解釋，只要共機機穿越海峽中線，地面飛彈部隊一定會實施相關反制作為，這是必要程序。

軍方表示，有媒體指稱共機穿越我空軍在北部空域所畫設Ｒ9、Ｒ11禁航區，但實際上並未未進入我廿四浬鄰接區空域，否則我方勢必出動大批在空巡航及地面戰機進行攔截驅離，因此請國人放心。