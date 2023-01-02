身體出現莫名瘀青要小心，有時是肝臟等器官出問題。一名40歲女性因身上冒出「詭異瘀青」，擔心罹患血液疾病就醫，經過超音波檢查揪出有肝硬化現象，經進一步手術化驗，竟已罹患肝癌初期。醫師提醒，當身上有3種瘀青恐是警訊，不可輕忽。

外科醫師陳榮堅在其臉書專頁及個人網站中指出，據衛福部統計，慢性肝病與肝硬化，為國人十大死因之一，而且不只 B、C 型肝炎引發肝癌，脂肪肝也要小心。他說明，由於肝臟長期發炎，嚴重可能引發非酒精性脂肪肝炎，進而發展成肝纖維化、肝硬化甚至是肝癌。

陳榮堅表示，他曾遇過一位40歲身材略為豐腴的女性，本是因為身體不明瘀青就醫，擔心有血友病或其他血液疾病，經檢查發現有嚴重的 脂肪肝，超音波檢查出發現肝硬化的情況，且肝臟已有一些結節的病變，內科醫師化驗發現，已有一個異常的細胞，經手術切除下來，女子已是肝癌初期。

陳榮堅曾表示，身體有3種瘀青要小心，包括不明原因造成，無任何外傷，身上卻一直莫名有瘀青出現；一直好不了，理論上7-10 天瘀血應該要退掉；範圍擴大、顏色怪異，一般瘀青在退的時候範圍會擴大，顏色會變淺，但如果範圍一直在擴大，顏色仍深，就要注意可能是系統性的問題。

至於瘀青為何好不了，陳榮堅表示，常見的是缺乏維生素C、K，會較易造成莫名其妙的瘀青，或是服用藥物，如心律不整的藥、心臟藥、血壓藥等，也會造成影響，更嚴重的狀況是肝、腎機能不好，甚至有肝硬化的狀況，也很容易瘀血；或者身體出現感染，導致凝血因子異常，也容易有瘀青。他提醒，民眾若出現上述症狀時，應尋求專業醫師做鑑別診斷。