王鴻薇找18位議員路口拜票，吳怡農曝黃金周規畫。

台北市第3選區（中山、北松山）立委補選8日投票，國民黨候選人王鴻薇找來18名議員於明日分組站路口拜票，民進黨候選人吳怡農今天上午到中山區車掃前說，本周有規畫，拜託選區內、選區外的議員夥伴，一起同時間在中山與北松山區，跟市民朋友打招呼，現任代理主席陳其邁以及準主席賴清德本周也預計陪同拜票。

吳怡農今天展開車隊掃街，上午先前往中山區，下午再到北松山區拜票。他說，選舉最後這1周，就是全力的加強陸戰，許多選民或許還不太清楚或者忘記1月8日要投票，很多人也不知道這次的投票日是在周日，希望腳踏車隊、車隊拜託大家，提醒大家。

吳怡農昨日首度騎乘腳踏車掃街，他表示，腳踏車其實是很方便的，隨時可以停下來，停在路邊跟碰到的朋友們問候打招呼，近距離的祝大家新年快樂。

是否擔心天氣影響投票率？吳怡農說，今天天氣涼涼的還不錯，特別是在家裡沒有出來的朋友，希望車隊都會經過大家的大街小巷、街頭巷尾，從車上跟在家裡的朋友打招呼，也拜託大家1月8日出來投票，祝大家放假最後一天過得愉快。

國民黨對手王鴻薇找來18個議員站街口拜票，對於黃金周的規畫，吳怡農說，自己從上周開始就有許多選區外的議員給他加油、鼓勵，上周也還有一次從來自全國各地，遠自屏東到基隆的年輕議員們給他加持，在這周下旬也有類似規畫，拜託選區內、選區外的議員夥伴，一起同時間在中山與北松山區，跟市民朋友打招呼。

對於副總統賴清德及代理主席陳其邁的站台規畫？吳怡農說，現任的代理主席以及準主席預計會在這周一起來陪同拜票，會參與車掃、廟口開講活動。