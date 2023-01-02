YouTube頻道「上班不要看」題材新穎，詼諧幽默的風格受不少人喜愛，其中正妹員工關關外型亮眼，時常在鏡頭前露臉，深受不少觀眾的喜愛。她的感情生活向來令粉絲好奇，不過她卻在昨（1）日無預警宣布結婚喜訊，且男方為同團隊成員小士，圈內好友以及大量粉絲立刻湧入祝福。

關關於元旦當天在IG無預警宣布結婚消息，放上與老公小士的甜蜜合照，透露小士早在去年4月就向她求婚，不過兩人彼此有共識，相當注重個人隱私，因此決定低調交往，在去年12月完成結婚登記。關於生子進度，她也俏皮表示：「喔對了！沒有懷孕」

消息一出，許多圈內好友紛紛恭喜她，蔡阿嘎留言「失戀的心甘情願」，壹加壹一粒大讚「恭喜！10000000分配欸」，白癡公主「恭喜恭喜，喔吼喔吼喔齁齁」、網友們得知喜訊也留言開玩笑道，「上班不要看是什麼脫單產業鍊阿」、「前有IU後有關關，2023太難了」、「抽了五包菸了心臟好痛....」、「今年要失戀幾次呢」