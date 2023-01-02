每天狂跑廁所，讓人好頭痛，中醫師詹景琦指出，如果一天排尿超過8次，或半夜起床上廁所1次以上就算是頻尿，建議平時可以熱敷下腹部丹田、服用縮泉丸茶飲、做「半橋式」運動，以保護腎氣、改善頻尿、尿失禁困擾。

詹景琦在YouTube頻道指出，根據國際尿失禁協會定義，一天排尿超過8次或半夜起床小便1次以上就算是頻尿，不過詹景琦說，頻尿的原因有很多種，最常見的可分為3類。

●情緒壓力

這類人只要緊張、遇到壓力就會跑廁所，像是考試、上台報告、參加比賽等，都會一直忍不住想上廁所。

●年齡大的長者

老化會讓控制膀胱的能力變差，原因之一是和調控人體尿液的荷爾蒙「抗利尿激素」有關，它的分泌量會隨著年齡增長而下降，結果就造成頻尿困擾。

●攝護腺肥大

50歲以上的男性有近一半的人會得到攝護腺肥大，而攝護腺包圍著膀胱出口，當它開始增大時，就會刺激到膀胱的肌肉，讓人產生尿意。

詹景琦表示，中醫認為尿液的形成和調節身體水分的3個臟腑有關，分別是肺、脾、腎，其中最重要的就是腎，因為身體水液必須經過腎的氣化作用，才會把多餘的水轉化為尿液，因此腎和膀胱、排尿機制有非常密切的關係，詹景琦也分享3招保護腎和膀胱的祕訣，以避免頻尿困擾。

●熱敷下腹部丹田

肚臍下方約4~5公分處，就是丹田的位置，中醫認為這是人體腎氣凝聚的地方，腎氣則是生命的來源，常常按揉丹田，可以延年益壽，尤其天冷時可以把暖暖包放在丹田熱敷，對於怕冷或手腳容易冰冷的人，很快就能溫暖起來，此外還可以保護腎氣，改善頻尿問題。

●服用縮泉丸茶飲

縮泉丸是用來治療腎陽虛引起的頻尿，配方包含烏藥、益智仁、山藥、茯苓、甘草，製作成茶飲只需要各準備3錢，把藥材洗淨後，加入500cc的溫熱水，浸泡10分鐘再隔水加熱20分鐘，就可以把藥汁倒出來飲用。

●鍛鍊膀胱和骨盆底的肌肉

「半橋式」動作可以改善腎臟、膀胱、肛門和婦科問題，類似於西醫的「凱格爾運動」，同樣能訓練骨盆底肌肉，幫助改善頻尿、漏尿、尿失禁、子宮下垂和性功能。詹景琦建議，每天至少做「半橋式」1~3次，每次重複10組動作。

如果不能躺著做「半橋式」，則可以利用通勤時間或上班的休息時間做「提肛運動」，只要夾緊臀部，感覺尿道和肛門收縮，數10秒後放鬆，再重複動作，至少重複10次，一樣可以改善頻尿問題。