日本統合幕僚監部1月1日發佈通報稱，一架解放軍「無偵-7」無人機穿越宮古海峽，在日本及太平洋周邊海域飛行。隨後，這架無偵-7在宮古島南方空域旋回轉向，再次穿過宮古海峽，飛回中國大陸方向。日本航空自衛隊戰機緊急起飛應對。

防衛省稱，這是首次在日本附近發現「無偵-7」無人機。同時這也是日本自衛隊首次拍攝到「無偵-7」無人機的照片。NHK電視台在報導中援引日本防衛省的官員話表示，這是日本方面確認到的第4種中方無人機。

據觀察者網報導，作為中共解放軍空軍構建無人作戰體系的重要裝備，「無偵-7」無人機在2021年第13屆珠海航展上首次亮相。根據中航工業在航展現場的介紹，「無偵-7」無人機是中國大陸自主研發的一款高空長航時無人機。

報導稱，「無偵-7」採用「Φ」型連接翼氣動佈局；機載基本系統以三代戰鬥機高可靠多餘度系統為基礎；導航系統國際領先，任務載荷居於大陸國內高端；已在全疆域使用中展現良好的環境適應性。

央視新聞此前曾介紹稱，「無偵-7」作為中共空軍新型無人作戰裝備，深度融入實戰化訓練體系，充分展現了中共空軍在運用先進作戰手段、加快提升體系作戰能力方面取得明顯進展。

關於日方報導中國大陸軍機穿過宮古海峽，中方國防部新聞局此前曾回應稱，中國大陸軍機在宮古海峽空域的有關飛行活動合法正當，中國大陸軍隊今後將根據形勢任務的需要，繼續組織類似遠海訓練。有關方面不必大驚小怪、過度解讀，習慣就好。