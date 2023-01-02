豐田汽車在印度子公司（TKM）表示，由於數據洩露，導致部分客戶個人資訊可能已在網路上遭到外流。

豐田與印度Kirloskar集團合資的TKM還指出，它已經針對這件資訊外洩事件向當地主管機關通報，不過並沒有進一步揭露受影響的客戶數目或數據洩露規模。

此外該公司在日前還宣布，將從今年4月1日起對所有車款進行漲價，漲幅最多達4％，希望能抵銷進口成本、特別是原物料上升造成的衝擊。