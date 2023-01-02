新的一年開始，根據美國經濟政策研究所表示，全美23州與華盛頓特區也從1月1日起開始調高最低工資，每小時薪資漲幅介於23美分到1.5美元，預料將有8百萬勞工受惠。
相較之下，聯邦最低時薪自2009年起就維持在7.25美元不變。
目前美國有13州以及華盛頓特區的最低工資調整，是與消費者物價指數有連動關係。薪資顧問公司Wolters Kluwer指出，基於過去一年通膨率遽升，預料全美多州最低工資將出現大幅調漲。該公司還表示，今年全美共有26州將調高最低薪資，其中不只1州在7月可能還會再度上調。
新的一年開始，根據美國經濟政策研究所表示，全美23州與華盛頓特區也從1月1日起開始調高最低工資，每小時薪資漲幅介於23美分到1.5美元，預料將有8百萬勞工受惠。
相較之下，聯邦最低時薪自2009年起就維持在7.25美元不變。
目前美國有13州以及華盛頓特區的最低工資調整，是與消費者物價指數有連動關係。薪資顧問公司Wolters Kluwer指出，基於過去一年通膨率遽升，預料全美多州最低工資將出現大幅調漲。該公司還表示，今年全美共有26州將調高最低薪資，其中不只1州在7月可能還會再度上調。
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