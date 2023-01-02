南韓超夯女子天團BLACKPINK，近日剛結束歐美巡迴演唱會行程，趁跨年的這段期間回到韓國好好休息。而成員Jennie也在2022年的最後一天，特別發文感謝這一年所發生的事情，並公開多張愛犬慵懶在家的居家照，沒想到卻被眼尖的網友發現，她家所用的設備要價不斐，意外引發討論。

據了解，本身就含著金湯匙出身Jennie，除了擁有絕佳的穿搭品味外，從她分享的生活照中也不難看出她的居家好品味。她在2022年12月31日發文表示「再見並謝謝2022，希望大家都能幸福又溫暖的度過這個跨年」，並曬出一系列照片；而第一張照片便是她的愛犬躺在超可愛的泡泡椅上，一旁還有一台看似微笑曲線的造型音響，相當俏皮。

但眼尖的網友立刻就發現，照片中的泡泡椅，便是出自設計師Sacha Lakic之手、來自法國百年精品家居品牌Roche Bobois旗下的Bubble扶手椅，一張座椅就要價約新台幣11.7萬元左右，相當昂貴。除此之外，Bubble扶手椅旁的音響則是出自設計師Achille與Pier Giacomo Castiglioni之手，並由義大利音響老牌Brionvega所製作的Radiofonografo黑膠播放機。而這台音響由於是1965年所設計，融入現代的工業美學，機身上還有兩道著名的彎月控制面板，即使要價約新台幣40萬元，仍吸引不少愛好者收藏，就連微風董娘孫芸芸也有一台擺在她的工作室中，相當吸睛。而Jennie光這一張愛犬「背影照」就花費大約50多萬新台幣，也意外曝光她雄厚的財力。