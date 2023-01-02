新北市工務局長期推動「新北美樂地2.0」專案，推動土地活化工作，其中，板橋及土城2021年至2022年，共排除16處公有土地占用，建置5處綠化土地、逾千個機車停車位及66處YouBike站等公共空間，提供市民使用。

養工處表示，依據政府開放平台資料顯示，目前新北市常住人口已達400餘萬人，為六都人口最密集的城市。為改善公共空間問題，除積極推動都市更新外，養工處近年也與公所合作，盤點都市周邊閒置土地，邀集相關單位會勘適合活化的地點，改造成停車格、綠地等公共設施來改善民眾停車及休憩空間不足等問題。

養工處指出，藉由與公所合作，積極推動土地活化案，獲當地居民肯定。以板橋、土城兩地區來說，僅2021年至2022年，在板橋區完工活化面積約393坪，活化範圍包含中正路379巷與藝文一街口、實踐路93巷43弄及永翠路等地區，共計排除5處土地占用、提供100餘機車停車格、1處體健休憩空間、1處YouBike站；另外，正在進行活化的永翠路與藝文二街口，施工面積約363坪，完工後將可提供30餘汽車停車格。

在土城區，活化完成約2897坪土地，範圍包括廣明街63巷2弄、青雲路579號附近、延壽路111至113巷底、學成路76巷底等地區。其中包括排除11處土地占用，活化後共提供1100餘機車停車格、5處公園休憩空間、65處YouBike站及1處道路瓶頸打通，相關案件的完成，不僅提供民眾公共停車及休憩空間外，同時改善周邊環境髒亂等問題，可謂一舉數得、創造雙贏。

工務局強調，為共創友好宜居新北城，市府也將繼續與民攜手實現土地正義、活化都市零碎土地及落實與民共享精神，讓新北環境更友善、更宜人。