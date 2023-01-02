川普2022年初氣勢大好，初選參選人紛紛湧向佛羅里達州，央請這位前總統背書。他的造勢場總人山人海，針對他的調查大多尚未擴大。

但1年後，川普面臨截然不同的現實。

美聯社報導，川普身陷的刑事調查最終恐讓他遭到起訴，共和黨去年11月期中選舉表現令人失望，各界矛頭也指向川普。他現在雖已宣布參選總統，但宣布以來的這6週危機接踵而至，且大多是他自己惹來。他至今尚未舉行造勢活動，也幾乎沒有離開他在佛州的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）。

川普出馬參選，非但沒有嚇跑他2024年總統大選的潛在競爭對手，反而更讓他們壯大信心。越來越多人認為，最近輕鬆連任的佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）是川普的最大對手。

川普低調宣布再戰白宮，讓先前堅定支持他的人也不禁懷疑他是否真的想選。

2016擔任川普競選陣營顧問的共和黨策士比恩多（Michael Biundo）說：「有部電影叫Failure to Launch（英文直譯為『發射失敗』，台灣片名『賴家王老五』），我想，這就是川普至今的競選進度，他宣布參選後完全沒有動作。」

共和黨長期金主艾伯哈特（Dan Eberhart）也不禁要問：「哪有什麼選戰？」川普2020年競選連任時，艾伯哈特捐了10萬美元，但現在艾伯哈特卻投奔迪尚特陣營。

艾伯哈特說，川普早早宣布參選，比較像是針對迪尚特大勝做出的反應，也是避免被控告的法律策略，而非一場政治選戰。」

團隊堅稱，川普去年11月15日宣布參選後，這幾週他們一直有條不紊地進行政治活動。他們說，川普是在假期前宣布參選，而假期季政治人物通常會低調行事，川普之所以不尋常地提前宣布參選，為的就是有足夠時間來累積氣勢。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1120102