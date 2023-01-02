新北市長侯友宜被視為2024年總統大選的熱門人選，傳出也傳出規劃讓新北市「女婿」、立委江啟臣接棒，遷戶籍參加市長補選，對此，江啟臣辦公室駁斥，強調特定人事的放話「絕非事實」，江啟臣沒有相關規劃，也從未與侯討論。
江啟臣辦公室表示，特定人事的放話「絕非事實」，江啟臣沒有相關規劃，也從未與侯市長討論，請外界不要做過多臆測，目前江啟臣重心放在立法院監督政府，為地方爭取建設與資源。
江啟員強調，2024是總統立委大選，會全力爭取立委連任，替鄉親爭取建設福利。
新北市長侯友宜被視為2024年總統大選的熱門人選，傳出也傳出規劃讓新北市「女婿」、立委江啟臣接棒，遷戶籍參加市長補選，對此，江啟臣辦公室駁斥，強調特定人事的放話「絕非事實」，江啟臣沒有相關規劃，也從未與侯討論。
江啟臣辦公室表示，特定人事的放話「絕非事實」，江啟臣沒有相關規劃，也從未與侯市長討論，請外界不要做過多臆測，目前江啟臣重心放在立法院監督政府，為地方爭取建設與資源。
江啟員強調，2024是總統立委大選，會全力爭取立委連任，替鄉親爭取建設福利。
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