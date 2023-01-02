元旦連假雖遇天候不佳，不過，台南「龍崎光節空山祭」元旦連假3天售票接近完售，前2天即吸引5650人入場，台南市文化局統計，空山祭開展1周以來，已累計逾2萬人次觀展，售票突破萬張，且超過5成以上民眾是購票入場。

2019年首度於台南人口最少的龍崎區登場的龍崎光節空山祭，被網友譽為「全國最美」山林燈節，活動辦理以來，屢屢創下當地觀光新紀錄。

本屆空山祭從2022年耶誕夜開幕，甫開幕就遇上寒流發威，元旦連假也陰雨綿綿，雖然天公不作美，仍不減觀展民眾熱情，幾乎每天都出現人潮排隊入場景象。

文化局指出，「2023龍崎光節－空山祭」主題「隨風去留」，探討人與土地間無形的聯繫，攜手藝術家、動畫師、社區居民與在地學校共創，11組藝術團隊除台灣在地團隊，也集結法國、馬來西亞等國際藝術家，共搭建15件創作，整體作品相較往年，量體擴大且更強化互動性和演出，深化觀眾沉浸式體驗。

本屆展覽場域擴大，拓展全新路線，涵蓋以往活動未達範圍，並行經公園2座特色吊橋，讓民眾循著光影一窺虎形山公園未被發掘的面貌。活動也安排民眾可於入場前領取鋁罐風車小提燈，徒步巡禮山林祕境中的藝術之路，各作品前亦有藝術家精心設計的獨特印章，完成集章後，可兌換活動限定夜光貼紙。

因應活動人潮，市府也於活動期間假日增開紅幹線公車班次，「龍崎文衡殿－虎形山公園」間也安排接駁車，文衡殿停車場提供300格停車位，距展場車程僅10分鐘，接駁班次每10至20分鐘一班，文化局指出，因山城小鎮道路狹小，活動期間進行交管，禁止遊客汽車出入，呼籲民眾多利用大眾運輸。

「2023龍崎光節空山祭」展期自即日起至2023年2月12日，每日啟燈時間為晚上5點半至10點，最後入場時間為9點，假日門票每日限額發售3000張。