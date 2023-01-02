One of the rims is being fixed :/



So in the meantime. A Bizzy 3 pic.twitter.com/MOfUJwBK8c — Denver Nuggets (@nuggets) January 2, 2023

西區龍頭金塊2日在自家主場迎戰東區龍頭「綠衫軍」塞爾提克，儘管比賽一度因為籃框歪斜暫停快40分鐘，金塊仍靠「小丑」約基奇拿下30分、12籃板及12助攻的大三元，終場123比111擊退塞爾提克，除了續居西區龍頭，更讓塞爾提克4連勝喊卡。

首節就看傑倫布朗與約基奇相互飆分，兩人首節各拿14分不分上下，來到次節，塞爾提克換成塔圖單節進帳13分，不過金塊一度擴大領先到15分，打完上半場，金塊62比54領先，約基奇半場20分、5籃板及4助攻，塞爾提克以布朗18分最高。

儘管下半場塞爾提克持續追分，可是金塊發動強大三分攻勢，始終保持領先優勢，更一度領先到18分，但到了比賽還剩6分43秒，籃框竟然出現歪斜，原因是羅伯特威廉斯灌籃時猛拉籃框，只好因此暫停緊急修復，整整快40分鐘才復賽。

復賽過後，約基奇連抓兩個籃板完成大三元，打到最後2分05秒，金塊120比106領先，眼見大勢已去，塞爾提克暫停過後就把主力全都換下休息，反觀金塊相對保留，仍讓主力留在場上力保勝利，直到比賽還剩1分38秒，才把主力換下。