台北市長蔣萬安上任1周視察20局處。（北市府提供／楊亞璇台北傳真）

台北市長蔣萬安上任1周視察20局處。（北市府提供／楊亞璇台北傳真）

台北市長蔣萬安上任1周視察20局處。（北市府提供／楊亞璇台北傳真）

台北市長蔣萬安去年12月25日正式就任，誓言打造一個「服務型」的政府。據市府統計，蔣萬安上任1周以來，已親自視察共20個局處，聽取各單位的業務報告，並即刻捲袖上工，著手處理大巨蛋和內湖交通等重大市政議題，並成立府級專案小組改善內湖交通。

蔣萬安在就任後的第一個上班日先赴觀光傳播局聽取業務簡報，了解跨年活動的疏運規劃以及防疫措施。因應龐大人流，蔣萬安宣布首次在市政府站、台北101／世貿站的重點出口，擴大設置「淨空緩衝區」的範圍，最終也達成「零事故」的目標，並於跨年結束後2小時內成功解除交管、疏散人潮。

當天傍晚，蔣萬安落實承諾拜訪清潔隊，了解垃圾收運的情形，除了感謝第一線同仁的付出，蔣萬安也表示一座偉大的城市，有賴偉大的清潔隊員，未來要打造一個更好的台北、與國際並駕齊驅的首善之都。

至於內湖交通議題，蔣萬安指示提升見警率，目前已見初步成效，蔣萬安也選在內湖科學園區下班時段親自視察，並請交通局持續觀測改善效果，依所訂短中長期計畫執行，滾動式檢討。此外，考量內科交通問題是長期都市發展累積形成，市府未來將成立府級專案小組，整合跨局處之力，檢討內科的都市計畫及產業發展配套措施。

針對市民關心大巨蛋問題，蔣萬安有信心在上任後1年內啟用，而先前大巨蛋周遭施工圍籬長期影響交通動線，蔣萬安經與李四川副市長共同討論後，要求施工廠商將施工圍籬退縮約6公尺，還給民眾道路空間，以及完成光復南路銑鋪工程，確保民眾用路安全。

蔣萬安上任1周以來，已陸續走訪觀光傳播局、交通局、警察局、財政局、主計處、都市發展局、工務局、民政局、教育局、捷運局、自來水事業處、文化局、產業發展局、勞動局、衛生局、環保局、資訊局、地政局、政風處、消防局共20個局處聽取業務報告。