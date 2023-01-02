陌生男送萬元手機，藏身校園堵女老師，警依《跟騷法》送辦。

新北市汐止區某國高中女教師日前突然接獲陌生男子寄送萬元手機，退回後男子又藏於學校伺機與女教師見面，女教師心生畏懼，向汐止警分局報案。警方昨（1）日持拘票將涉案48歲林姓男子拘提到案，依跟騷法、強制罪嫌送辦。林嫌供稱，26年前曾有人介紹與女教師同名同姓的女子認識，但事後卻介紹不成，他是依姓名、年齡找到女教師，盼能再續前緣。

警方調查，林男去年11月21日無故寄送價值萬元的手機包裹給女老師，同時附上小卡片，希望能繼續聯絡，女老師隨即將包裹退回，並根據卡片上電話電告林男「認錯人」。怎料，林男竟於12月28日潛入女老師任職的學校，躲藏在廁所內，伺機與女老師見面，遭校方行政人員發現後逐出校園。

女老師不堪其擾且心生畏懼，向警方報案，汐止分局員警蒐證後像士林地檢署聲請拘票，昨天持拘票至宜蘭林男住處將其拘提到案。

目前無業的林男供稱，26年前讀大學時，學姐曾要介紹1個女孩給他認識，但後來沒能介紹成功，日前因無事在家，想起這段往事，所以搜尋與女孩同名同姓的女性，認為女老師年齡相符，所以抱著姑且一試的心態與其聯絡，希望能接續當年無疾而終的緣分。

偵訊後，警方依跟騷法、強制罪嫌將林男移送士林地檢署偵辦。