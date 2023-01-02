台中市海線地區首間主打醫美與再生醫學的「諾恩診所」，今天開幕！現場冠蓋雲集，各界政商出席剪綵祝賀。(陳世宗攝)

海線地區不僅建商如雨後春筍，醫美集團亦攻城掠地！宣捷集團創辦人宣明智，與諾恩醫美集團董事長童世豪合作，在海線沙鹿區打造首間主打醫美與再生醫學的「諾恩診所」，2日開幕！諾恩診所院長張韻屏說，諾恩是海線第一家推出專業微整醫美的院所，期帶給海線愛美人士專業質感的專屬服務。

台中市海線地區首間主打醫美與再生醫學的「諾恩診所」，今天開幕！現場冠蓋雲集，包括宣捷集團創辦人宣明智、董事長宣昶有、諾恩醫美集團董事長童世豪、中市衛生局副局長邱惠慈、市議會副議長顏莉敏及市議員王立任、陳廷秀、林孟利等出席剪綵祝賀。

童世豪說，全球人口高齡化及新冠肺炎疫情持續威脅人類健康，醫療科技趨勢將會加速再生醫療產業發展，諾恩診所與宣捷幹細胞生技攜手合作，鎖定細胞治療與組織工程的領域，佈局中台灣期待在再生醫療專法通過後，能快速銜接到位；諾恩診所總體規模近300坪，讓顧客在舒適隱密環境中，感受療程帶來的絕佳體驗。

宣明智指出，兔年行大運，開年第一件最好的事情就是諾恩診所開募，醫能夠讓人健康快樂抗衰老長壽外，最重要的就是樂活，希望諾恩在這裡帶給全台中的人健康快樂幸福，也帶動沙鹿區的地方發展。

諾恩診所院長張韻屏表示，台中市醫美診所百家爭鳴，但對海線地區來說，諾恩診所是第一家推出專業微整醫美的院所；醫療團隊每位醫師都經過專業訓練且領有執照，可為顧客提供詳細諮詢，並選用通過衛福部許可認證的醫療儀器與產品，所內都完整具備，帶給海線地區所有愛美人士專業質感的專屬服務。