坐客運睡過頭，男童跨年夜受困車廂報警求助。

「警察杯杯，我被困在公車上！」12歲楊姓男童跨年夜當晚要搭客運返家，卻不小心在車上睡著，等到清醒時車上已空無一人，急得打電話向父親求援，父親請他打110求救，八德警方獲報趕赴客運停車場，除聯繫客運警衛、司機，也逐車清查，終尋獲男童，楊父趕抵也哭笑不得，頻頻感謝員警和司機協助。

12歲楊姓男童跨年夜搭乘公車要返家，到終點站時疑似玩太累睡著沒聽見廣播，司機也沒發現身材嬌小的他，男童醒來時發現自己被困在公車上，且車門上鎖打不開，當時已晚間7點多，急得打電話向父親求救，楊父接獲報案也無能為力，請男童撥打110向警察求援。

八德分局八德派出所警員陳義翔、張仕傑、陳禾倫、劉育鑫獲悉，趕至位於八德區中正路上的客運停車場，但現場停放十幾部公車，根本不知道男童被困在哪裡，立即主動聯繫男童，再一部部清查客運，終於在靠近裡面的一部客運上發現楊姓孩童。

員警立即連繫停車場警衛和司機協助打開車門，隨後父親也趕到現場，一下車頻頻跟警方和司機道謝和道歉，感謝警方的積極協助，讓男童可以平安返家。