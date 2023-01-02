日常生活用品對正在發育的孩童恐潛藏危機，營養師宋明樺表示，曾有一名8歲男童，突然很愛穿母親的高跟鞋，塗口紅、擦化妝品，且情況愈來愈嚴重，母親驚覺有異趕緊帶他就醫，才發現男童的性荷爾蒙極度失衡，醫師詢問才發現，男童母親很愛使用香氛、香水，家裡每個角落都是香噴噴的，直到搬新家，男童的病況才改善。

宋明樺近日於談話性節目《醫師好辣》轉述，在醫院擔任家醫科醫師的朋友說，某日一名婦人帶8歲的男童就醫，表示男童最近會穿她的高跟鞋、擦她的化妝品，初期覺得是孩子好奇心，沒有放在心上，但男童的狀況愈來愈嚴重，讓她驚覺需就醫。

宋明樺表示，醫師朋友替男童抽血驗荷爾蒙，結果發現男童的性荷爾蒙極度失衡，詢問男童母親才知道，家裡每個房間都有精油、香氛蠟燭，加上男童母親喜歡噴香水、擦乳液等，導致家裡每個角落都香噴噴的，猜測是這原因影響到荷爾蒙。

男童母親聽醫師解說後，認為香氛氣味一時間無法完全散去，一回到家立刻收拾行李，帶著兒子搬家，半年再回診檢查所有數值都正常。

宋明樺提醒，大人平常擦的、聞的、洗的等任何用品，對成人來說可能沒有差異，但家裡有正在發育的孩子，就要特別注意用品的成分。