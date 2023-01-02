蔡英文總統去年底召集國安高層會議表示，中央政府超徵稅款4500億，初步規畫運用剩餘約1800億元，會適時研議「與全民共享的可行方案」，蔡總統昨稱「錢要花在刀口上」。對此，國民黨立委賴士葆痛批，蔡政府把納稅錢當作私房錢，來為錯誤的政策埋單，怎能不跳腳？並痛批蔡英文元旦談話就是道地的英蘇唱黑白臉。

蔡英文昨發表元旦談話卻表示，她知道近來有人主張要皆大歡喜，將這筆錢平均分給每一個人，但在全球經濟高度不確定的此刻，作為負責任的政府，必須要未雨綢繆，把寶貴的資源，優先協助高風險的國人與產業，來維持國家因應危機的韌性。

面對大陸疫情升溫，蔡英文也向對岸釋善意，她說，只要有需要，基於人道關懷立場，「我們願意提供必要的協助」，幫助更多人走出疫情，有個健康平安的新年。

賴士葆表示，老百姓聽聞有一筆被政府超收的稅無不引頸盼望，結果蔡政府把它當作私房錢，用這筆錢來挹注錯誤能源政策的窟窿。當初蔡政府硬推非核家園要人民用愛發電且面臨空污對健康的威脅，更沒想到分區跳電成為日常，現在政府要用人民納稅錢來為錯誤的政策埋單，怎能不跳腳？

賴士葆指出，蔡英文昨天元旦談話提及針對大陸疫情，基於人道關懷台灣願意提供相關協助，但蘇貞昌的搶藥說言猶在耳，這道地是英蘇唱黑白臉。

賴士葆表示，由蘇貞昌的搶藥說來鞏固綠營的基本盤、再由蔡英文的助陸說來向中間靠攏。其實蔡政府最大的人道關懷除了幫助大陸之外，更應該盡速開放小三通與大三通，給台灣人民提供方便回家的路。