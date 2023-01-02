若挑戰2024藍營新北市長「他」接棒？ 侯友宜這樣說 @ChinaTimes ​

新北市長侯友宜昨（1）日元旦致詞時，將談話內容聚焦在兩岸及國際議題上，所以被外界解讀為是在備戰2024，對此，侯友宜今天回應，新北市本來就是國際大城市，新北市已經串起國際化大都會的願景，不管在台灣或是在國際上，新北就是一個可以做大事的好城市。

侯友宜表示，新北市是一個台灣的縮影、一個國際大城市，這4年來也常常有很多國際城市外交，以及姐妹城市的互訪，雖然受到疫情影響，很多國際上的論壇改為線上方式，但在國際間，新北市扮演一個國際城市，串起國際化大都會的願景，也串起北台共好，讓台灣共好。

另外，台中市長盧秀燕下午將會來台北，媒體詢問侯友宜是否會與她見面討論2024？侯則回應，盧不管在中部或是以台灣來講，都是做得非常好的市長，新北與台中也經常互相觀摩學習，彼此間努力讓兩市更好。

侯友宜強調，新北市跟其他各縣市一定朝共好的方向，大家攜手合作，城市彼此間大家努力讓台灣更好，中華民國就會更團結，這也是他們2人的目標跟方向，而盧秀燕與他也常有聯繫，最重要的是，台中好、新北要好，台灣會更好，國家會更強。