【愛傳媒樂風專欄】話說中和昔日有奉祀觀音菩薩的慈雲巖，為中和、土城和板橋地區所崇奉，但板橋人往中和祭拜非常不便，板橋林家便在板橋搭建簡易廟宇，每年迎請慈雲巖觀音菩薩移駕至此兩三個月，再回到本廟。

慈雲巖位於山頂，艋舺地區泉州人每晚望見山上燈火，非常不滿，認為漳州人建的這間廟會破壞艋舺風水，希望能遷移，根據維基百科說法，泉州人甚至願意補貼遷移費用，但漳州人不願意，械鬥因此而起，慈雲巖被毀。

不幸中的大幸是，泉州人攻進慈雲巖時，正巧觀音菩薩移駕板橋不在廟中，逃過一劫。

1856年，眾人公推林國芳（亦板橋林家之成員）主持，在板橋舊城西北建廟安頓菩薩金身，取名「接雲寺」，寓有承接慈雲巖香火之意。

1878年，因板橋林家建五落大厝，接雲寺因此遷移至舊城西南角，此次遷移重建費時九年之久。

由上文可知此廟和板橋林家淵源頗深。

1914年，接雲寺大修，由名家陳應彬主持，廟中至今仍可見其落款的石雕。

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