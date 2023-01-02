【愛傳媒樂風專欄】話說中和昔日有奉祀觀音菩薩的慈雲巖，為中和、土城和板橋地區所崇奉，但板橋人往中和祭拜非常不便，板橋林家便在板橋搭建簡易廟宇，每年迎請慈雲巖觀音菩薩移駕至此兩三個月，再回到本廟。
慈雲巖位於山頂，艋舺地區泉州人每晚望見山上燈火，非常不滿，認為漳州人建的這間廟會破壞艋舺風水，希望能遷移，根據維基百科說法，泉州人甚至願意補貼遷移費用，但漳州人不願意，械鬥因此而起，慈雲巖被毀。
不幸中的大幸是，泉州人攻進慈雲巖時，正巧觀音菩薩移駕板橋不在廟中，逃過一劫。
1856年，眾人公推林國芳（亦板橋林家之成員）主持，在板橋舊城西北建廟安頓菩薩金身，取名「接雲寺」，寓有承接慈雲巖香火之意。
1878年，因板橋林家建五落大厝，接雲寺因此遷移至舊城西南角，此次遷移重建費時九年之久。
由上文可知此廟和板橋林家淵源頗深。
1914年，接雲寺大修，由名家陳應彬主持，廟中至今仍可見其落款的石雕。
作者為一介小角色
照片來源：作者提供。
●經授權刊載，原文出處：樂風的民藝筆記部落格。
●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。