北返車潮逐漸增加，預估國5北上壅塞情形將持續至晚間8時。（宜蘭縣警察局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

北返車潮逐漸增加，預估國5北上壅塞情形將持續至晚間8時。（宜蘭縣警察局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

元旦連假今（2日）為收假日，上午8時國5已啟動蘇澳至石碇北向各入口匝道儀控，9時40分啟動國5北上主線儀控，並緊縮匝道儀控，北返車潮逐漸增加，預估國5北上壅塞情形將持續至晚間8時。

坪控中心指出，截至上午11時，國5北返車龍連綿不斷，車多緩慢雍塞，主線道雪隧已回堵達5公里，蘇澳至頭城各交流道入口一樣出現排隊車潮，頭城交流道也回堵約1.5公里，宜蘭、羅東交流道回堵1.5公里，蘇澳交流道回堵0.5公里，請用路人避開尖峰時刻行駛。